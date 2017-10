Scènes de violence lors du derby de Birmingham

Shameful scenes at St Andrew's as bloodied Glenn Whelan is pelted with objects while supporters clash in the stands https://t.co/34rwyI04hu pic.twitter.com/S0OFJNGUFF — MailOnline Sport (@MailSport) 29 octobre 2017

LG

Lesfont la chasse auxLe derby de Birmingham entre Birmingham City et Aston Villa a livré du spectacle dimanche, mais pas celui espéré. Lors de la rencontre de Championship où aucun but n’a été inscrit, le milieu de terrain des Glenn Whelan a été pris pour cible par des lancers d’objets en tout genre alors qu’il avait le visage ensanglanté.Après un coup de coude reçu en plein visage, le joueur du sixième du championnat s’est effondré et a essuyé le courroux des supporters du St Andrew. Les autres joueurs d’ Aston Villa ont été frappés par des pièces de monnaie lancées par les supporters de Birmingham, qui se sont également violemment battus avec les stadiers et forces de police présentes dans et en dehors du stade.Rien de bien efficace pour améliorer la situation du club des, vingt-et-unième de Championship, somme toute.