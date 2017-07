Saul Niguez prolonge de neuf ans à l'Atlético !

AH

Verrouillé à double tour.Battu en finale, Saul Niguez a brillé pendant l'Euro U21 avec l'Espagne, terminant meilleur buteur de la compétition. Une performance d'autant plus notable qu'il joue milieu défensif, et ne marque pas des buts dégueus, dont une frappe magnifique contre l'Italie Bref, une pépite de 22 ans que l'Atlético Madrid ne souhaite pas lâcher de sitôt. Et lesont sorti les grands moyens, en prolongeant le contrat de Saul de neuf années ! Une durée rarement vue dans le foot. Le joueur est désormais lié à l'Atlético jusque 2026, soit jusqu'à ses 31 ans. Fidèle.Ça reste moins fort que Nicolas Seube