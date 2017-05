Saúl Ñíguez ouvre le score

0

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'Atlético ne connait pas le terme «Remonter trois buts de retard en demi-finale de? Ça commence par marquer un premier but, et autant le faire le plus vite possible. Saúl Ñíguez l'a bien compris, et a planté de la tête à la 12ème minute après un corner parfaitement frappé de Koke.Une bonne manière de faire flipper le Real dès le début du match