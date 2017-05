Saúl Ñíguez a pissé du sang pendant deux ans

0

TP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

À chaque jour sa douleur, ses risques.Pendant deux années, à la fin de chaque match, chaque entraînement, Saúl Ñíguez allait aux toilettes pour y uriner du sang. Pour le, le milieu de terrain de l' Atlético de Madrid est revenu sur le jour où sa carrière a failli s'arrêter, quand son rein a explosé.Février 2015, BayArena de Leverkusen. Saúl a alors vingt ans et est en superbe forme. En fin de première mi-temps, il est au duel quand Kyriakos Papadopoulos le percute et le laisse au sol, plié en deux par la douleur, le rein détruit. Il tient jusqu'à la mi-temps. Ses coéquipiers le raccompagnent alors au vestiaire, mais doivent s'arrêter sept fois à cause de vomissements incontrôlables.Il lui faudra un mois pour être de retour à l'entraînement. Depuis, Saúl enchaîne les performances au plus haut niveau. Tout le monde se rappelle ce but solo extraordinaire contre le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions, il y a tout juste un an. Cette saison, il a encore été un homme clé dans le système de Diego Simeone . L' Atlético est une nouvelle fois qualifié pour les demies après avoir éliminé Leicester en quart de finale et, hasard du tirage au sort, le Bayer en huitièmes. Pour son retour à Leverkusen, Saúl a d'ailleurs marqué un but salvateur.Après Saúl Goodman, Saúl Braveman.