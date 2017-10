Saúl et Elche, l’élixir de jouvence

Si un joueur devait se frotter les mains au moment du tirage au sort des seizièmes de finale de la Coupe du Roi, c’est bien Saúl Ñíguez. Pour ce retour à Elche, le joueur de l'Atlético de Madrid va retrouver le club de son enfance dans la ville où il est né.

Encarté à Martínez Valero

La passion au-dessus de la raison

Par Antoine Donnarieix

Chez les footballeurs, il existe des tatouages plus spectaculaires que d'autres. Leroy Sané possède par exemple le portrait de sa célébration de but contre l'AS Monaco en C1 l'an passé lors de la victoire 5-3 de Manchester City. Une double confrontation au bout de laquelle City avait été éliminé. Sergio Ramos possède quant à lui tous les trophées remportés avec laet le Real Madrid. Superbe. Formé au Real puis passé chez le voisin madrilène à 13 ans, le milieu de terrain Saúl Ñíguez possède un tatouage d'un autre genre, avec ses deux clubs de cœur à l’intérieur de son bras droit : la moitié de l’écusson de l’Atlético, l’autre moitié pour... le FC Elche. Encore une belle histoire de jeunesse, qui dure depuis maintenant vingt-deux ans.Né au sein de la troisième ville de la communauté valencienne, Saúl va être accueilli comme un prince au stade Martínez-Valero, ce soir. Des retrouvailles avaient déjà eu lieu face à son ancienne équipe lors de la saison 2013-2014 et 2014-2015, mais depuis, les comptes sont sérieusement revus à la baisse pour les. Descendu administrativement en 2015 en D2, le club s’est vu à nouveau rétrogradé en Segunda B (D3) en fin de saison dernière. De fait, le retour de Saúl dans un club dans le dur apparaît comme une oasis au milieu du désert pour le nouveau président du club, Diego García. «, explique le boss à» Et c’est peu de le dire.Tatoué en référence à son club qu’il a connu de ses premières foulées jusqu’à ses 11 ans, Saúl est toujours attaché à Elche. En cas de blessure ou d’exemption de la part duSimeone, Saúl pourra utiliser son abonnement annuel au club, qu’il s’est procuré dès l’ouverture de la saison 2017-2018 alors que sa famille biologique pointe à la 4place de son championnat, mais reste sur deux revers de rang. Une nouvelle preuve d’amour pour celui qui s’est fait élire meilleur sportif de la ville d’Elche en 2016 et premier joueur issu desà revêtir la tunique de la sélection espagnole. Un seigneur de 22 ans arrive donc en terre promise.Visiteur à Elche avec le maillot Saúl va pourtant devoir agir pour l’Atlético dans le but de passer l’obstacle Elche. Une tâche pas si simple quand on déterre les propos du joueur en 2013. Alors qu’il est âgé de seulement 18 ans et est prêté au Rayo Vallecano, Saúl s’exprime avant un Elche-Atlético en Liga. «, évoquait alors le grand espoir ibérique pour le» Aujourd'hui, Aarón joue au Real Oviedo (D2), mais garde aussi une place dans son cœur à Elche, où le président continue de se frotter les mains. «, explique García.» Reste à savoir si le suspense sera encore de la partie au retour à Madrid. Pour Saúl comme pour les autres.