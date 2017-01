Sassuolo éliminé par une Série B

0

Sassuolo 1-2 Cesena

C'est une mauvaise surprise pour Sassuolo Et un joli petit exploit pour Cesena. En déplacement chez le seizième de Série A, le club membre de deuxième division s'est en effet qualifié pour les quarts de finale de la coupe d' Italie . Alors que le favori de la rencontre avait fait respecter la logique en tout début de match en étant mis sur de bons rails par Lorenzo Pellegrini , opportuniste au rebond, l'de la rencontre a fait basculer la partie dans les dix dernières minutes. À neuf minutes du terme, Camillo Ciano a remis les deux équipes à égalité, avant que Karim Laribi n'achève son ancienneune poignée de secondes plus tard.Deuxième qualification en quarts pour Cesena, qui représentera le seul club hors élite, et gros regrets pour Sassuolo