Sarr, la gauche qui souffre

Révélation de la saison passée au poste d'arrière central, Malang Sarr dépanne à gauche depuis le début de saison. Sa souffrance récurrente a trouvé un point culminant lors de la défaite contre Marseille. Non, le jeune Aiglon n'a pas le profil pour évoluer sur le côté, et chaque apparition à ce poste contribue à ternir l'horizon d'un gros potentiel français.

N'est pas Jallet qui veut

Par Nicolas Jucha

Il reste quelques minutes à jouer en première période, Jordan Amavi est monté aux avant-postes et adresse un centre fuyant devant la surface. Dans l'axe, Malang Sarr perd ses appuis et manque l'interception. Sans conséquence, la récupération marseillaise se termine sur une frappe cadrée de Florian Thauvin bien stoppée par Yoan Cardinale . Une minute plus tard cependant, l'OM plante son troisième pion par Lucas Ocampos . Sarr n'est pas impliqué, cette fois. En revanche, sur les deux premiers buts phocéens, c'est de son côté qu'est venu le feu, deux fois sans que le grand espoir du Gym ne parvienne à contenir un Thauvin qui s'est régalé contre ce latéral de fortune.Car sans manquer de respect à celui qui s'est révélé la saison passée au poste de défenseur central, ses apparitions répétées sur le flanc gauche ont grandement nui à son crédit depuis août. Déjà contre l' Ajax Amsterdam – Justin Kluivert avait fait le show – et contre Naples , la rustine de Lucien Favre peinait à tenir. Contre l'OM, elle a clairement donné les signaux d'un maillon faible dans un onze qui tournait pourtant parfaitement jusqu'au premier but d'Ocampos, à la 26minute. Dans la difficulté pour contenir ses attaquants et donc verrouiller son couloir, peu présent et incisif devant, Malang Sarr a passé quarante-cinq minutes de souffrance, avant de vivre, jusqu'à son remplacement à un quart d'heure de la fin, un second acte plus paisible malgré quelques percées de Clinton Njie dans son dos.Défenseur latéral, c'est un métier. Clairement pas celui d'un Malang Sarr qui s'était révélé la saison passée dans l'axe, soit en complément de l'expérimenté Dante ou dans des charnières à trois. Depuis le début de la saison, pour compenser l'absence d'un vrai gaucher, il a accepté de s'y plier. Et force est de constater que ce sacrifice pour le collectif a non seulement amenuisé son crédit, mais aussi sa confiance. Sinon, comment expliquer sa glissade qui aurait pu coûter encore plus cher aux Aiglons ?Alors qu'il a trouvé une charnière Le Marchand- Dante , et que le Brésilien Marlon a été recruté pour permettre un Lucien Favre a sûrement donné sa chance à son international U19 dans un nouveau rôle pour lui offrir du temps de jeu. Le cadeau se révèle aujourd'hui empoisonné, car il pointe les lacunes du gamin dans un registre qui n'est pas le sien. Alors qu'a contrario, le chevronné Christophe Jallet a réussi à s'y fixer bien que droit. Le point positif, c'est que Malang Sarr n'a jamais moufté malgré ses difficultés, et continue d'essayer, toujours et encore. Si Lucien Favre tient à l'équilibre de son équipe et surtout au bien-être psychologique d'un élément au potentiel énorme, il ferait bien de se rendre à l'évidence : si Malang Sarr fait carrière, ce sera dans l'axe, pas à gauche.