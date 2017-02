Santini, le colosse à la tête dure

Arrivé comme un inconnu au Stade Malherbe de Caen cet été, Ivan Santini s'est très vite fait un nom dans l'Hexagone à force d'empiler les buts avec le club normand. Sixième meilleur buteur de Ligue 1, le Croate est l'une des rares satisfactions caennaises cette saison. Portrait d'un travailleur acharné devenu expert en finition.

La renaissance en Belgique

No pain, no gain

Par Florian Cadu et Steven Oliveira

Tous propos recueillis par FC et SO

L’énorme carcasse saute à peine. Pas besoin de s'envoler, vu la taille du monstre. Muni de son mètre 90, Ivan Santini propulse le ballon au fond des filets d’ Anthony Lopes et s’offre un doublé, donnant une victoire de prestige à son équipe face à l’Olympique lyonnais (3-2, le 15 janvier 2017 ndlr). «» , déclarait-il au moment de sa présentation officielle en début de saison. L’homme ne croyait pas si bien dire. Depuis son arrivée au Stade Malherbe, qui a quand même lâché 2,5 millions pour sa venue en provenance du Standard de Liège, le Croate a inscrit dix pions en 18 rencontres, soit 1482 minutes, dont quatre à la force du crâne. Ce qui fait de lui le meilleur buteur de la tête de Ligue 1 (devant Edinson Cavani Valère Germain ou Alassane Pléa ).Voilà pour les données chiffrées, qui rendent l’attaquant indispensable à Caen – Ronny Rodelin , deuxième meilleur buteur du club, plafonne à quatre réalisations. Et qui surprennent, tant l’avant-centre plutôt méconnu du grand public n’était pas attendu à ce niveau-là. Sauf pour ses anciens partenaires, comme Rémi Pillot , gardien à Châteauroux qui a joué avec le bonhomme à Courtrai entre 2013 et 2015 : « Yohann Thuram , son coéquipier l’an dernier au Standard, confirme : «» Ok, mais comment expliquer cette intégration si rapide pour celui qui n’avait jamais évolué en France auparavant, et qui s’est planté en Allemagne (Fribourg, Ingolstadt) et en Autriche (Salzbourg) ?En vérité, Santini, qui avait insisté sur sa volonté de «» après sa signature à Caen, avait déjà fait le coup à Courtrai, en 2013. «"On a acheté un attaquant, c’est un crack.", reconnaît Pillot."Il sort d’où, lui ?"» Cette réussite, Ivan la doit tout simplement à sa volonté et sa capacité de travail. Car le natif de Zadar – terre de Luka Modrić – est un acharné de boulot, selon Thuram : «» Résultat : il cartonne à Courtrai (trente buts en deux saisons de championnat), puis confirme à Liège (onze buts en 2015-2016) alors que son record en la matière ne dépassait pas les dix(avec Zadar en 2009-2010, puis 2010-2011).Le chouchou des supporters du Standard peut également compter sur sa sympathie naturelle qui lui permet de s’intégrer rapidement à un groupe. Thuram comme Pillot parlent d’un «» . «» , explique le premier quand le second en dresse lui aussi un portrait plus que flatteur : «» D’autant qu’avant de s’installer dans l’Hexagone, le monsieur s’est renseigné sur sa destination. Thuram : «» «, a réagi le principal concerné.» Et si son seul défaut était la naïveté ?