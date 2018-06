Santamaría : « Le lien entre Ramos et Lopetegui devait être fort »

La bombe est lâchée : engagé officiellement avec le Real Madrid, Julen Lopetegui n’est plus sélectionneur national de l’Espagne. Ancien sélectionneur de La Roja lors du Mundial 1982 mais pas encore au courant au moment de l'appel, José Émilio Santamaría accuse le coup de cette « terrible nouvelle » .

1

"Assister à une prise de position aussi forte à deux jours du premier match contre le Portugal , ça me laisse sous le choc."

"Une fois que la sélection est en jeu, il ne doit plus y avoir d’histoires de Real Madrid ou de FC Barcelone

Propos recueillis par Antoine Donnarieix

C’est dingue. J’ai du mal à le comprendre… Lopetegui est pourtant quelqu’un de très sérieux et professionnel dans tout ce qu’il fait. En vrai, je ne connais pas encore le fond du problème. Beaucoup de personnes sont encore dans l’expectative à cette heure-ci.Je suis surtout extrêmement surpris, parce que Rubiales donne toujours l’impression d’avoir les idées claires et agit pour le bien de la fédération. Savoir que ces deux personnes ne soient pas parvenues à un terrain d’entente m’interpelle. Je comprends qu’ils aient chacun une fonction à exercer, mais ils doivent aussi collaborer. Assister à une prise de position aussi forte à deux jours du premier match contre le Portugal , ça me laisse sous le choc. Mais encore une fois, attendons de connaître vraiment tous les éléments du dossier pour bien le comprendre. Tout n’a pas encore été dit.C’est difficile d’ouvrir une conversation là-dessus. La situation est difficile et désagréable à la fois. Ce genre de situation arrive dans le football, surtout dans l’ère moderne, où il y a de plus en plus de rebondissements inattendus. En voilà un nouveau...Il est très fort, sans doute possible. Lopetegui possédait un lien de longue durée avec des joueurs qu’il avait déjà eu chez les espoirs comme Isco . Sans savoir comment se passe la cohabitation de ce groupe, il est difficile de se faire une opinion sur leur capacité à digérer une telle nouvelle. À l’extérieur en tout cas, cela crée une grande interrogation.Sans son sélectionneur qui devait avoir un rôle fondamental, à la fois sur et en dehors du terrain, l’ Espagne va devoir faire face à cette situation. Je me souviens qu’à mon époque en tant que sélectionneur, nous avions déjà eu un épisode compliqué avec l’enlèvement de Quini … Ce sont des situations dans lesquelles travailler devient très compliqué. Mais malgré cela, l’ Espagne doit garder le cap et ne pas changer son état d’esprit.Le moment est très délicat. Il faut prendre son temps pour digérer, dialoguer, que ce soit entre les joueurs mais aussi entre la personne qui sera en charge de l’équipe durant la compétition () et les joueurs. Ce qui importe, c’est que toute l’équipe, titulaires comme remplaçants, soit unie et lutte jusqu’à la fin du tournoi. Une fois que la sélection est en jeu, il ne doit plus y avoir d’histoires de Real Madrid ou de FC Barcelone . Les joueurs doivent savoir que ce genre d’incommodités ne peut apporter que des problèmes. Il faut rester solidaires et gagner nos adversaires, peu importe le pays.Rubiales vient tout juste d’arriver à la tête de la fédération (). En vrai, il me semble peu probable qu’il soit rancunier vis-à-vis de Lopetegui avec aussi peu d’expérience à la présidence. La situation est étrange, mais au milieu, il y a le Real Madrid . C’est un club qui pourrait attirer n’importe quel entraîneur. Comme Lopetegui a déjà porté ce maillot, je crois qu’il avait toujours un amour fort pour le Real. En revanche, au vu des circonstances, le football moderne l’a semble-t-il très mal vécu.Je ne suis pas à l’intérieur du groupe, donc il est difficile de répondre à cela. Le problème, c’est que le football a beaucoup changé. À mon époque, le capitaine était la voix suprême sur un terrain de football, il était le lien entre l’équipe et l’entraîneur pour obtenir un résultat positif. J’imagine que le lien entre Ramos et Lopetegui devait être fort... C’est une terrible nouvelle.Son rôle sera très compliqué à assumer. Il va devoir réunir toutes ses connaissances du football pour faire marcher cette équipe. Tout ce qu’il va faire sera dans le bien de l’équipe. Il lui faudra aussi un peu de chance pour que toute cette histoire ne soit qu’une simple péripétie, beaucoup de courage et un sens aiguë des responsabilités.