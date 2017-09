Sans emplois aidés, le foot amat' comate

Pendant que l'élite du football français se gargarisait de la venue de Neymar au PSG et des futurs débouchés qu'elle implique pour la Ligue 1, le football amateur encaissait un uppercut en pleine tronche, après que l'exécutif a annoncé la fin du recours aux emplois aidés. Un type de contrat indispensable au bon fonctionnement voire à la survie de nombreux clubs non professionnels, ni rentables ni autosuffisants sans l'apport des subventions de l'État.

3

L'impasse

« Système féodal »

La loi du marché

Fin des emplois aidés ce sera la fin des petits clubs qui ne pourront plus embaucher d'éducateurs . Merci pour eux — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) 30 août 2017

Par Adrien Candau

Tout propos recueillis par AC

» À l'heure d'effectuer début août le bilan de l'efficacité des emplois aidés – ces contrats financés en partie par l'État pour favoriser l'insertion professionnelle –, la ministre du Travail Muriel Pénicaud n'y allait pas par quatre chemins. Elle annonçait ainsi réduire le budget consacré à la mesure. Quand 459 000 personnes bénéficiaient de ces coups de pouce contractuels en 2016, il ne devrait plus y en avoir que 320 000 en 2017, et 200 000 en 2018. De quoi couper le souffle au sport amateur et notamment à de nombreux clubs du football hexagonal. Dominique Mongiat, le président du football club du pays Aiglon (Orne), s’exprime lentement, d’une voix qui reflète un mélange de colère contenue et de lassitude. Le pays Aiglon s'est vu refuser le renouvellement du contrat aidé d'Adrien, son seul employé, et son club morfle déjà : «» D'autant plus que moins de salariés signifie également moins de licenciés. «» Une vraie impasse financière, puisque, en moyenne, le coût d'inscription des licences représente entre 25 et 30% des ressources des clubs amateurs.Un constat alarmant que partage également Joël Abela, le délégué syndical de l'Association française du football amateur (AFFA) : «» Heureusement, certains avaient déjà prévu le coup, comme Pascal Courtault, le président du club du C.AM Montrichard (Loir-et-Cher) : «» S'il a préservé son club sur le court terme, ce dernier ne se fait pas d'illusion : «Alors que faire ? Se rebeller et exiger de la FFF, pas très prolixe sur le sujet jusqu'ici, qu'elle se prononce fermement contre la fin des emplois aidés et augmente les moyens à destination des clubs non professionnels ? «» , selon Eric Thomas, le président de l'AFFA. Selon lui, le système de gouvernance du foot français repose sur la crainte des clubs amateurs de voir leur financement se réduire encore s'ils décident de taper du poing sur la table : «Un climat propice à la désunion des clubs, qui doivent parfois s'écharper entre eux pour gratter le moindre financement : «» Surtout, le leader de l'AFFA dénonce depuis des années le mode d'élection du président de la FFF, qui est choisi par un collège de grands électeurs, perçus par les présidents de clubs amateurs comme peu concernés par le sort du football de proximité : «L'hypothèse d'une contestation musclée du foot du bas de l'échelle apparaît d'autant plus farfelue qu'à peu près tous les présidents bénévoles s'accordent sur une chose : ils sont au bout du rouleau. Et ne pètent donc pas vraiment le feu pour faire la révolution. «» , souligne Joël Abela. «» , confirme Dominique Mongiat. Déjà plutôt ténue, la voix du foot amateur n'est donc sûrement pas près de se faire entendre.La filière manque notamment de porte-parole capables d'occuper l'espace médiatique, malgré le soutien de grands noms comme Emmanuel Petit ou, plus récemment, de Raymond Domenech , qui twittait fin août : «» De quoi augurer à terme des jours bien sombres pour le football local.» , conclut Éric Thomas. Loin, très loin de la réalité d'un foot amateur déficitaire et incapable de se plier à l'implacable loi du marché. Mais qui reste pourtant un vivier de formation inégalé : «