Sans briller, Arsenal continue son chemin

Sans forcément briller, Arsenal s'impose 3-1 face à Bournemouth grâce à un doublé d'Alexis Sánchez. Les Gunners restent quatrièmes.

Arsenal 3-1 Bournemouth

Les seize minutes de Debuchy

Le doublé pour Sánchez

L'hiver ouvre généralement une période où certains hommes du nord de Londres vacillent. Et lessont souvent, bien malgré eux, les premières victimes à déplorer. Quatre jours après un nul plus que généreux décroché face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions (2-2), un Arsenal poussif et sans grande inspiration a fait le nécessaire pour disposer de Bournemouth à l'Emirates Stadium. Un succès qui permet aux partenaires de Laurent Koscielny de rester dans le sillage du trio de tête emmené par Chelsea-Liverpool-Manchester City et d'étirer leur invincibilité à dix-neuf matchs consécutifs toutes compétitions confondues.Toujours contraint de composer sans Cazorla et Bellerín et avec Giroud sur le banc, l'escouade d' Arsène Wenger , quelque peu souffreteuse dernièrement en Premier League (trois nuls lors des quatre dernières sorties), a débuté de manière idéale face aux hommes d' Eddie Howe . Bien aidée par une bévue du défenseur Cook qui offre un but tout fait à Alexis Sánchez dès l'entame. Arsenal est lancé, mais va progressivement s'étioler.De retour sur la pelouse du Royaume près d'un an après sa dernière apparition, Debuchy cède sa place sur blessure (16). Six minutes plus tard, Monreal se rend coupable d'une faute dans la surface sur Wilson, qui se charge lui-même de transformer la sentence et d'égaliser. Bien que privés de Wilshere qui ne peut évoluer face au club auquel il appartient, lesen profitent pour se montrer dangereux par l'intermédiaire des deux Smith (25, 29).Sans idées, less'en remettent aux fulgurances de Sànchez, mais le Chilien touche la transversale juste avant la pause (45+3). Il faut de toute façon attendre le début du second acte pour voir Arsenal s'éveiller. Profitant d'un bon travail d'Özil et d'une reprise manquée de Monreal, Walcott permet aux siens de doubler la marque. Sauf que ces derniers ne respirent pas la sérénité. Et sont tout près de céder sur une main non sifflée de Montréal dans la surface (73) et d'une tentative d'Afobe stoppée superbement par Čech (76).Finalement, c'est une nouvelle fois l'entrée en jeu d' Olivier Giroud , passeur décisif pour Sánchez dans le temps additionnel, qui offre une fin de rencontre paisible aux supporters londoniens. La partition étalée a souffert d'approximations, mais l'essentiel est assuré.