Sanou, l’Étalon de Beauvais

Germain Sanou (24 ans), le gardien des Étalons du Burkina Faso, est passé par le centre de formation de Saint-Étienne, puis par Drancy. Il évolue désormais à Beauvais, en CFA 2. En attendant forcément mieux, il dispute au Gabon sa cinquième phase finale de Coupe d’Afrique des Nations.

International à 17 ans

Un habitué du CFA2

Quand on parle du Burkina Faso , certains noms, familiers aux suiveurs de la Ligue 1, reviennent inévitablement. Ceux de Charles Kaboré, Alain Traoré, Jonathan Pitroipa ou Bakary Koné, tous partis depuis quelques années à l’étranger. Un autre, Germain Sanou , pourtant installé en France depuis sept ans, et qui n’a manqué aucune phase finale de CAN depuis le retour des Étalons dans cette compétition en 2010 en Angola , reste méconnu dans l’hexagone. «» , explique Thierry Bocquet, l’entraîneur de Beauvais, où Sanou est revenu cet automne, quelque mois après avoir quitté l’Oise. «En octobre dernier, la blessure d’Issa Coulibaly a accéléré le retour de Sanou à Beauvais et la fin d’une situation paradoxale. «» Sanou, né à Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du Burkina Faso , est arrivé en France en 2010, grâce au partenariat entre le Centre Saint-Étienne Bobo et l’ ASSE Paulo Duarte , l’actuel sélectionneur des Étalons, en avait fait un international en 2010 lors de son premier passage sur le banc burkinabé (2007-2012) alors que le gardien faisait ses gammes avec les équipes de jeunes des Verts. Saint-Etienne , Sanou partage son temps entre l’équipe des moins de 19 ans et celle de CFA, et atteint même la finale de la Coupe Gambardella en 2001 face à Monaco (1-1, 3-4 aux tab). «» , intervient Abdel Bouhazama, ancien entraîneur des moins de 19 ans stéphanois et aujourd’hui à la tête du centre de formation d’ Angers . «» , ajoute le formateur. Ce que Sanou confirme, même s’il ne refuse d’endosser seul la responsabilité de sa rupture avec l’ ASSE , en 2013. «Après son départ du Forez et un passage à la JA Drancy (CFA2), Sanou a poursuivi son itinéraire hexagonal à Beauvais, qui évoluait alors en CFA. «» , admet Sanou, qui aimerait pourtant bien sortir de cet anonymat. «» , reprend Thierry Bocquet. Au Burkina Faso , où Paul Put puis Gernot Rohr lui ont toujours accordé leur confiance jusqu’au retour de Duarte, son appartenance à un club de CFA2 surprend. «» , ajoute Charles Kaboré, le capitaine des Étalons.