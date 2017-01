Sankt Pölten licencie deux joueurs après une bagarre

0

JD

Samedi dernier, un obscur match de préparation entre une équipe de Bundesliga autrichienne et un club amateur a tourné au vinaigre du côté des pros. Deux joueurs du SKN Sankt Pölten s'étaient mis sur la gueule, provoquant l'arrêt de la partie.A l'origine de la polémique, l'ancien milieu du FC Metz Alhassane Keita , qui voulait transformer un penalty sifflé en faveur de son équipe. Mais son coéquipier Daniel Segovia lui a intimé l'ordre de le laisser faire, au nom de son statut de capitaine. Quelques bourre-pifs plus tard, le match est annulé et les deux hommes suspendus en attendant que leur club prenne une décision.C'est chose faite, ils ont été virés. Le club a déclaré vouloir prendre une décision exemplaire, estimant que ce genre de comportement était intolérable. Daniel Segovia quitte de la pire des manières un club qui l'héberge depuis 2011 et pour lequel il avait marqué 71 buts en 146 rencontres.Les valises de Keita seront plus faciles à faire : il était arrivé à Sankt Pölten il y a peine six mois.