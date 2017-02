Sankt Pauli : la banderole qui fait mal

0

Vollkommen geschmackloses Plakat im Dynamo-Block. Auf der Gegenseite pöbelt St. Pauli rum. Daumen runter für beide. 👎🏼 #FCSPSGD #sgd1953 pic.twitter.com/Z2S5IdP0oo — Bananenflanke (@dirk_adam) 12 février 2017

JD

Le folklore footballistique est une tradition qu'il faut chérir en tout temps. Ce qui pose problème, c'est la définition même de ce folklore.Ce dimanche, le FC Sankt Pauli recevait le Dynamo Dresde. Deux publics explosifs et un match sulfureux. Sauf que le score (2-0 pour les Hambourgeois) a été englouti par une polémique dont les deux camps se seraient bien passés.Contrairement aux apparences, ce n'est pas la banderole du parcage saxon qui est en cause. Leur «» a beau être d'une vulgarité primaire, il ne fait pas moins partie de ce folklore qui caractérise la rivalité entre supporters.Ce qui fait mal, c'est la réponse des supporters de Sankt Pauli. Durant la mi-temps, le kop déployait une banderole sur laquelle on pouvait lire : «Une référence aux bombardements alliés qui ont détruit Dresde en 1945 et qui est très mal passée dans une ville qui en porte toujours les stigmates. Le Dynamo s'en est ému dans un communiqué : «De son côté, Sankt Pauli s'est excusé à sa manière : «