Sankharé met Bordeaux dans le tempo

Les Girondins ont dû cravacher pour sortir victorieux de leur premier rendez-vous européen de la saison face à des Hongrois accrocheurs. Mais Sankharé s'est chargé de donner un peu d'air à ses coéquipiers (2-1) avant d'aborder un match retour qui s'annonce compliqué.

Bordeaux 2-1 Videoton

Sankharé guitar-hero

Bordeaux manque de caisse

Les débuts européens de ce nouveau Bordeaux méritaient le coup d’œil. Mais la rentrée anticipée a visiblement été séchée par une bonne partie des supporters bordelais, au point que les envolées de Céline Dion et des Vieilles Canailles résonnaient encore dans les tribunes clairsemées du Matmut-Atlantique jeudi soir. Pourtant, Videoton avait tout de la bande de briscards qui peut poser des problèmes aux jeunes hommes de Jocelyn Gourvennec . Les vice-champions de Hongrie ont déjà repris la compétition officielle depuis un mois et présentaient un effectif habitué aux combats musclés. Les plus anciens doivent même garder un souvenir amer du club de Székesfehérvár, puisque les Hongrois avaient sorti le PSG de Rocheteau et de Sušić des seizièmes de la coupe de l’UEFA à l’hiver 1984, avant de s’incliner en finale face au Real Madrid En cette fin juillet, les Girondins sont comme cette guitare qu’on a laissé traîner dans un coin pendant quelques mois. L’instrument n’a subi que très peu de modifications pendant le mercato, ce qui permet aux Bordelais de retrouver rapidement leurs sensations. Les premiers sons rappellent aux bons souvenirs l’intéressante deuxième partie de saison dernière et qu’il serait bête de gâcher tous ces efforts en butant sur la première marche de cette campagne européenne. Les premiers mesures sont hésitantes, timides, au point que c’est d’abord un nouvel accessoire défensif qui se met en évidence. Pour sa première sous le maillot au scapulaire, Benoît Costil doit repousser des poings une frappe croisée de Šćepović, qui prend à froid ses coéquipiers ankylosés (6). Une fausse note qui a le mérite de réveiller le trio Kamano-Laborde-Malcolm, qui cherche à combiner et à montrer les nouveaux accords appris pendant l’été. Mais le gaucher brésilien rate par deux fois le cadre (8et 9).Pourtant, Bordeaux met progressivement la main sur le match. Dans la continuité d’un corner, le ballon navigue de gauche à droite devant la cage. C’est finalement Malcolm qui dépose le ballon sur la tête d’un Younousse Sankharé seul face au gardien (17, 1-0). Un premier emballement qui entraîne un vrai relâchement. Le moment choisi pour qu’une première corde lâche. Jérémy Toulalan est pris de vitesse par Asmir Suljić qui sert au poids de penalty Marko Šćepović, qui profite du laxisme de Lewczuk et Sabaly, avant de fusiller Costil (23, 1-1). Une fausse note compromettante corrigée dix minutes plus tard, quand Malcolm fixe la défense, sert Kamano en profondeur qui remet dans la foulée à Sankharé pour le doublé (33, 2-1). Après un dernier larsen sur un coup-franc lointain repris par Fejes (39), les Girondins regagnent leur loge avec un sentiment mitigé.Après la pause, les Bordelais tentent de remettre de l’intensité. Kamano et Sabaly s’essaient à la frappe lointaine. Mais le jeu manque clairement de fluidité. Le jeune milieu uruguayen Arambarri cherche à faire le lien entre les lignes arrières et ses potes de devant mais il manque de soutien, entre la discrète recrue danoise Lukas Lerager et un Sankharé qui s’éparpille à vouloir jouer sur tous les tableaux. L’ancien Guingampais commet d’ailleurs une faute à l’heure de jeu qui va mettre en danger son équipe. Sur le coup-franc, Lazović balance un bon ballon devant les cages qu’aucun de ses quatre coéquipers n’arrive à dévier (62). À l’expérience, Videoton verrouille progressivement le jeu et arrive à réciter sa propre mélodie. Ils cherchent à conserver l’avantage de ce but extérieur qu’ils étaient venu chercher et ne se priveraient pas d’aller chercher l’égalisation. Plus le temps passe, plus les Bordelais s’éteignent, payant ici leur manque de rythme. Après des dernières poussées de Malcolm, Plasil et Mendy, Bordeaux sort victorieux de cette première partie, mais s’attend à partir sur les routes hongroises avec un nœud à l’estomac. Là-bas, il ne faudra pas être pris de trac.