Sanjin Prcić, une histoire de famille

Mon père, ce héros.Sanjin Prcić n'est pas forcément le joueur le plus connu du Stade rennais. Mais avec une douzaine de matchs joués en Ligue 1 depuis le début de la saison, l'international bosnien, vingt-trois ans, vit probablement les meilleures heures depuis le début de sa carrière déjà bien remplie.Dans un entretien avec le quotidien, le milieu central revient sur son parcours chaotique entamé en 2012 avec le FC Sochaux : «» , explique-t-il. Un parcours semé d'embûches, mais toujours surveillé de près par un œil attentif : celui de son père. «De quoi se rappeler les débuts difficiles à Belfort, où les parents ont atterri après avoir fui la guerre en Yougoslavie et la volonté de fer de Safet, le papa, de voir son fils réussir : «, explique le paternel qui travaillait à l'époque dans une usine du coin.[...]Si Ibrahimović et Lewandowski peuvent remercier les arts martiaux pour les avoir aidés à acquérir leur technique actuelle, chez les Prcić, on s'entraînait avec les moyens du bord : «[...]» , conclut le Bosnien.Pour le reste, pas besoin de bosser. Sanjin est déjà tonique.