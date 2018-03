Sandro Wagner : « Je suis le meilleur attaquant allemand »

2

NB

On n'est apparemment jamais aussi bien servi que par soi-même.Avec la Coupe du monde en ligne de mire, les sélectionneurs nationaux des 32 équipes qualifiées commencent déjà à s'arracher les cheveux pour imaginer quels 23 joueurs amener dans leurs valises, et a fortiori quel onze-type aligner.Généreux, Sandro Wagner, attaquant allemand du Bayern Munich, a prodigué un précieux conseil à son sélectionneur Joachim Löw : «s'est vanté l'attaquant qui a scoré trois fois depuis son arrivée à Munich cet hiver.[d'être titulaire en sélection, ndlr]Pour se faire une place au soleil, Wagner devra convaincre Löw de le préférer à Timo Werner et à un Mario Gómez qu'on croyait éteint mais qui pète des flammes avec Stuttgart (quatre buts sur ses cinq derniers matchs de Bundesliga).Tout ce spectacle fait doucement rire Miroslav Klose