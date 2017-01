Sandro (QPR) s'envole à Antalyaspor

0

Quand, en 2014, Sandro changeait de quartier en passant de Tottenham à Queens Park Rangers, l'international Brésilien avait encore une jolie côte.À l'époque, QPR, qui jouait en Premier League, avait investi dix millions de livres sur lui. Oui mais voila, en trois années passées chez les Rangers, le milieu de terrain ne s'est jamais imposé. Et cette saison, il ne totalise que trois titularisations en Championship. Dans le but de retrouver du temps de jeu, le joueur de vingt-sept ans vient de signer en Turquie, où il s'est engagé pour trois ans avec Antalyaspor.Aucune information concernant le montant du transfert et le salaire du joueur, mais dans son nouveau club, il côtoiera un certain Samuel Eto'o. Et ça, ça n'a pas de prix.