Sanctions contre l'AEK Athènes et le PAOK Salonique

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les supporters grecs sont réputés pour leur ferveur mais le 6 mai dernier, c'est allé beaucoup trop loin.Lors de la finale de la Coupe de Grèce, de violents affrontements avaient éclaté entre les supporters du PAOK Salonique et de l'AEK Athènes, retardant le coup d'envoi de la rencontre et surtout envoyant des dizaines de personnes à l'hôpital.Obligée de réagir, la fédération grecque a dévoilé les sanctions à l'encontre des deux clubs, ce vendredi. Elle a infligé une amende de 282 500 euros, assortie de sept matchs à huis clos et un retrait de six points au PAOK Salonique, tandis que l'AEK Athènes jouera quatre matchs à huis clos et devra payer 170 000 euros d'amende.Pitoyable.