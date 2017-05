Sánchez veut rejoindre le Bayern

TP

La prolongation de Wenger ne change rien. Alexis Sánchez a des envies de départ. Selon le quotidien anglais, l'attaquant chilien est même déterminé à quitter son club actuel où il est sous contrat jusqu'en 2018. La mauvaise saison et un clash avec Wenger en cours de saison n'ont pas arrangé les choses. Leslui ont fait une énorme proposition de 16,5 millions par an, que le Chilien devrait refuser bientôt. Plusieurs clubs s'intéressent à lui (PSG, Juve, City, Chelsea), mais Sánchez n'aurait d'yeux que pour le Bayern, toujours selon le, surtout que son compatriote Vidal fait le forcing pour le faire venir en Bavière. Aucun montant de transfert n'est évoqué, mais le journal insiste sur le fait qu'Arsenal pourrait être forcé de le vendre vu la détermination du joueur.Sánchez, t'as plus rien.