Sanchez avant Neymar ?

Avant d’attaquer le plat de résistance, le PSG compterait prendre un petit apéro et Nasser n'est pas du genre à acheter des Curly.Le PSG va-t-l faire exploser le marché des transferts ? Alors que la rumeur Neymar ressemble de plus en plus à une information solide, le PSG serait également en train de finaliser l'arrivée d' Alexis Sanchez en provenance d'Arsenal.Selon plusieurs médias, l'attaquant chilien de 28 ans serait actuellement à Paris pour négocier son futur contrat. Alors qu'il ne lui reste qu'un an de contrat avec les, le double vainqueur de la Copa America pourrait signer avec le club parisien avant Neymar , en l'échange d'une indemnité de transfert de l'ordre de 50 millions d'euros.