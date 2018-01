Sánchez à deux pas de City

LMC

Tic, tac, tic, tac... Alexis Sánchez devrait bientôt quitter les. La question reste de savoir quand. Manchester City , qui avait tenté une première offensive infructueuse cet été pour recruter le Chilien, ne lâche en tout cas pas le morceau. Selonet de nombreux médias britanniques, City et Alexis Sánchez auraient même trouvé un accord contractuel.Deux options sont envisagées. Soit le numéro sept rejoint le club mancunien cet été et touchera un salaire de quinze millions d'euros par an assorti d'une prime de signature de 34 millions d'euros. Soit le natif de Tocopilla rejoint lesdès cet hiver, avec le même salaire accompagné d'une prime de 17 millions d'euros, Arsenal profitant d'un chèque de 22 millions d'euros.Le joueur étant en fin de contrat, les dirigeants d' Arsenal ont en effet compris qu'il serait impossible de prolonger Alexis Sánchez. Alors, autant en profiter pour remplir (un peu) les coffres du club.Un transfert à 22 millions pour City ? Vraiment ?