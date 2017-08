San Paolo Maldini

#1: Paolo Maldini

Conte de fées moderne

Vidéo

L'homme sans âge

Symbole vivant

Vidéo

Retour

Il y a d'abord cette anecdote de jeunesse, si révélatrice du joueur qu'il était destiné à devenir. À douze ans, Paolo Maldini, pourtant droitier, est replacé au poste d'arrière gauche par les entraîneurs des équipe de jeunes du Milan. Le gamin décide alors de s’exercer sans relâche, des heures durant, à frapper la balle avec son pied faible, et ce jusqu'à ce qu'il soit aussi à l'aise du gauche que du droit. Car depuis qu'il a vu la photo de son, Cesare, tenant la Coupe des clubs champions, le jeune Paolo sait précisément ce qu'il veut : «» Mais à Milan, les accomplissements de Paulo vont dépasser ceux de son paternel. Atteignant même des sommets jamais égalés par aucun autre joueurLa quête de perfection de Maldini au Milan prend forme dès ses débuts en professionnel. Paolo est âgé d'à peine seize ans quand il est aligné en janvier 1985 face à l'Udinese, devenant le plus jeune joueur de l'histoire du club lombard à débuter en équipe première. Dès la saison suivante, il s’impose comme un titulaire indiscutable de la défense. À 17 ans, Maldini sidère déjà ses coéquipiers. Franco Baresi, l'idole de Paolo, le prend sous son aile mais constate que le gosse sait déjà tout faire, ou presque : «» Tenant indiscutable du poste de latéral gauche, Maldini a déjà deux C1 en poche quand le cycle d'Arrigo Sacchi à Milan arrive à son terme. Il n'a alors que 23 ans. Le 18 mai 1994, suite à la suspension de Baresi, c'est en défense centrale que Paolo est aligné face au Barcelone de Cruyff. Un match qui voit le Milan de Capello broyer la machine catalane dans une finale de C1 folle de bout en bout. Impérial, Maldini annihile alors complètement les rares étincelles offensives de Romario et Stoichkov.Bientôt aussi à l'aise dans l'axe qu'à gauche de la défense lombarde, Maldini hérite logiquement du capitanat après la retraite de Baresi en 1997. À 29 ans, treize saisons passées sous le maillotet une moyenne de plus de trente matchs disputés chaque année depuis ses débuts, sa carrière a déjà une dimension mythique. «» , s'émerveille alors son équipier Demetrio Albertini. Un conte auquel Maldini va ajouter d'autres glorieux chapitres, en remportant notamment deux Ligues des champions supplémentaires en 2003 puis 2007, la seconde à 38 ans passés. Quand il prendra sa retraite deux ans plus tard, le constat est là, monumental. Depuis ses débuts en 1985, la continuité de sa carrière et la régularité vertigineuse de ses performances sont sans doute inégalées dans l'histoire du club. Même des légendes de la trempe de van Basten, victime de son physique fragile, Rivera, parfois remis en question par les critiques et Baresi, qui a connu les heures sombre du Milan pré Berlusconi, ne peuvent revendiquer un CV individuel et collectif aussi exempt de fausses notes.Néanmoins, si Maldini a autant marqué la mémoire collective des tifosi, ce n'est pas seulement pour son palmarès hors du commun. Mais aussi parce qu’il a été la synthèse parfaite d'un Milan à la fois fidèle à ses traditions et ancré dans la modernité. «» , relève Gianni Rivera. De par ses caractéristiques techniques, d'abord. Maldini a toutes les qualités des grands libéros des années 80 et 90 - facilités évidentes balle au pied, excellent sens de l'anticipation et du placement - mais aussi les attributs physiques des défenseurs modernes, de par sa taille avantageuse (1m87), sa vitesse de course et son endurance. Son attitude sur le pré est également dans le prolongement du style imprimé par son modèle, Franco Baresi : sobre, efficace et propre. En 902 matchs officiels avec Milan, Maldini n'a récolté que deux cartons rouge, un bilan ahurissant pour un défenseur. «» , synthétisait ainsi le journaliste italien, Tommaso Pellizzari.Le défenseur lombard incarnera aussi le maintien d'une tradition appelée à disparaître au sein d'un football italien de plus en plus mondialisé : celle du joueur, qui effectue toute sa carrière au sein d’un seul et unique club. Maldini concèdera bien avoir pensé un jour à quitter le Milan, sans pour autant passer à l'acte : «» Geste rarissime dans le football moderne, Paolo acceptera aussi une réduction de 30% de son salaire en 2003, pour prolonger son contrat «» . Un amour que l'infime minorité d'ultras qui l'ont sifflé lors de son tour d'honneur à l'occasion de son dernier match en mai 2009 ne pourra pas tarir. Car, comme le décrivait l’ancien international italien, Alessandro Altobelli, «» Signe qu’aujourd'hui et pour longtemps encore, le mythe du Milan entre en résonance avec un joueur plus qu'avec tous les autres. Un joueur qui s'appelle Paolo Maldini.