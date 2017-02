Samuel Eto'o en Chine ?

0

Depuis qu'il a quitté Barcelone, Eto'o ne connaît plus le mot stabilité. En huit ans, il a joué pour six clubs différents, dans cinq pays. Et il pourrait bien, lui aussi, rejoindre la Chine Samuel Eto'o évolue en ce moment à Antalyaspor, cinquième du championnat turc, où il a marqué 29 buts en cinquante matchs depuis son arrivée en 2015. Malgré cette belle adaptation, Eto'o pourrait mettre le cap sur la Chine , annonce le média. L'attaquant camerounais serait en négociation avec le Dalian Yifang, pensionnaire de deuxième division chinoise. Jusqu'ici, un accord n'est pas encore en vue, mais les dirigeants chinois se seraient déjà rendus plusieurs fois en Turquie pour rencontrer le joueur.Un des arguments pour attirer l'ancien du Barça , mis à part l'argent, c'est la présence sur le banc de Juan Ramon Lopez Caro, qu'Eto'o a croisé lorsqu'il jouait à Majorque. Il reste sept jours aux dirigeants chinois pour convaincre le Camerounais : le mercato d'Extrême-Orient se clôture le 28 février.Après la Russie et peut-être la Chine , il ne manquera plus que les Émirats à Eto'o pour faire le tour des paradis du footballeur en quête de défis sportifs.