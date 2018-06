Sampaoli dévoile le onze de l'Argentine contre l'Islande

MP

Près de 180 journalistes ont mélangé leurs odeurs, ce vendredi soir en conférence de presse au Spartak Stadium à la veille d' Argentine Surpris de voir que le défenseur de l' Ajax Nicolas Tagliafico (3 sélections) était assis à côté de Jorge Sampaoli, un journaliste du Bangladesh a ouvert le bal avec une question efficace : «» Un rire et un hochement de tête des journalistes argentins plus tard, le coach de l'a botté en touche, voire carrément en dehors du stade : «L'ancien sélectionneur du Chili a été bien plus pragmatique deux minutes plus tard, en apaisant le flot de questions tactiques qui s'apprêtait à lui tomber dessus en dévoilant le onze qui débutera face à l' Islande samedi soir à Moscou : «Pas d'immense surprise, donc, par rapport à ce que la presse argentine annonçait ces derniers jours. Pas de Higuaín ni de Dybala sur le terrain, mais que les supporters argentins se rassurent, Sampaoli jure que ses gars sont prêts pour aller au bout : «Sampaoli a aussi mis fin au débat concernant l'identité du titulaire au poste de gardien de but en adoubant Willy Caballero , 36 ans, qui a disputé trois matchs avec Chelsea cette saison : «» Les jeunes Franco Armani (31 ans) et Nahuel Guzmán (32 ans) devront attendre leur tour.