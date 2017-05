Sampaoli confirme son départ de Séville

TP

Difficile de résister à l'appel de la patrie.La Fédération argentine cherche un nouveau sélectionneur et a coché un nom en priorité absolue : celui de Jorge Luis Sampaoli . L'actuel entraîneur de Séville, auteur d'une saison plus qu'honorable pour sa première en Europe en terminant quatrième de Liga, a confirmé son départ d'Andalousie pour être le prochain coach de l'Albiceleste dans un entretien à» . Les Andalous réclament 1,5 millions d'euros pour le départ de leur entraîneur.Une saison et puis s'en va. Un hommage de plus à son mentor, Marcelo Bielsa