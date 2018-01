Samir Nasri quitte l'Antalyaspor

339

Kamuoyuna Duyurulur2017-2018 sezonunda transfer ettiğimiz Samir Nasri ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Kendisine, bugüne kadar kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor yaşantısında başarılar dileriz. Antalyaspor A.Ş. pic.twitter.com/VTUme72gJc — Antalyaspor (@Antalyaspor) 31 janvier 2018

LMC

Sauve qui peut.Après les départs de Jérémy Ménez et de Samuel Eto'o, c'est au tour de Samir Nasri de quitter le navire turc. Arrivé en 2017 à l'Antalyaspor, l'international français a été libéré de son contrat «» , comme l'a annoncé le club ce mercredi.Une pige qui n'a duré que six mois et pendant laquelle le Français a inscrit deux buts en huit matchs de championnat. Un passage marquant, assurément.