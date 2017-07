À 20 ans, Sam Leach a déjà Arsenal littéralement dans la peau. Ou plutôt Lacazette. Ce jeune supporter des Gunners s'est fait tatouer le visage de l'attaquant français sur la fesse droite, suite à un tweet où il disait ne pas croire au transfert de l'ex-Lyonnais. Soixante millions d'euros plus tard, le voilà avec la tronche de Lacazette sur le cul. Entretien avec un mec qui en a.

« Ça me ferait vomir si Alexis Sanchez signait vraiment à City. Mais j'ai la solution : je vais aussi lui proposer de me faire tatouer sa tête pour le garder à Arsenal. »

« Si McGregor bat Mayweather, je jure à 100% que je me ferais tatouer sa tête sur mon autre fesse. »



Propos recueillis par Adrien Hémard

Je supporte Arsenal depuis un très long moment maintenant. J'ai choisi lespour leur histoire, mais aussi pour le foot qu'ils jouent. Ça a toujours été l'équipe la plus agréable de Premier League, ils sont vraiment plaisants à regarder jouer. Mais je ne suis allé qu’à l’Emirates qu’une fois, c’était contre les Spurs. J’y retournerai plus tard, quand je serais libre.Le Yorkshire, ce n’est pas le meilleur endroit qu’il soit en Angleterre c’est sûr, mais d’un point de vue foot, on n'est pas mal quand même. La saison prochaine, on aura plein de derbys en Championship, ça va être vraiment cool !J’ai posté ce tweet parce que je ne pensais vraiment pas du tout que Wenger allait nous sortir Lacazette de son chapeau. Normalement, il ne dépense jamais autant d’argent, c’est rare. J’étais sûr de mon coup ! Raté. Mais je ne me suis pas dégonflé.Le tatoueur a mis quatre heures pour me tatouer son visage, sans pause.Le salon de tatouage et le tatoueur, Tom Wood, étaient vraiment sympas. Tom a fait du très bon travail contrairement à ce qu’on peut penser en voyant les photos. Les images qui ont tourné sur internet ne rendent pas vraiment justice au tatoueur. En réalité, le tatouage est très réussi.Je ne pense pas que ça arrivera, je suis sportif.Ça me ferait vomir si Alexis Sanchez signait vraiment à City. Mais j'ai la solution : quand je rencontrerai Lacazette, j’essaierai d’entrer en contact avec Sanchez pour le convaincre de rester. Je vais aussi lui proposer de me faire tatouer sa tête pour le garder à ArsenalJ’ai vraiment hâte de le rencontrer. J’ai contacté son agence comme il a demandé de le faire sur Twitter. Maintenant, j’attends sa réponse et de voir comment les choses vont se passer. Mais j’espère bien lui offrir des fringues de la marque que je viens de créer avec un pote (@_ninetysvn sur Instagram) !Non je ne pense pas. Mais ça pourrait être une bonne idée !Je suis vraiment un grand grand fan de Conor McGregor, donc s'il bat Mayweather, je jure à 100% que je me ferais tatouer sa tête sur mon autre fesse.