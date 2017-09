Sam Allardyce voit Manchester United champion

1

LG

Après seulement trois journées, les spéculations vont déjà bon train outre-Manche.En présentant l'émissionsur TalkSport, le tout récent coach retraité a comparé les deux éternels rivaux et clubs les plus titrés de Premier League, Manchester United et Liverpool FC » semble avoir déjà son opinion sur celui qui a le plus de chance de l'emporter, bien que les deux équipes du Nord de l' Angleterre ont toutes les deux effectué un départ canon. Si lesont déjà frappé un grand coup en étrillant lesd' Arsenal (4-0) le 27 août dernier, le club de la Mersey ne peut pas compter sur une solidité défensive suffisante, selon l'ancien sélectionneur des. «, se demande le technicien de 62 ans.En revanche, le départ parfait des, avec trois victoires en trois matchs, paraît assez convaincant pour qu'Allardyce les voit champions dès le début du mois de septembre. Boostés par des recrues en réussite, Lukaku et Matić, United peut aussi compter sur sonselon Allardyce : «Les paris sont lancés.