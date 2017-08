Salzburg s'amuse, le Fener dehors

1

AEK Larnaca 0-0 (1-3) Viktoria Plzeň

Östersunds FK 2-0 (3-3) PAOK Salonique

RB Salzbourg 4-0 (7-1) Viitorul

Maccabi Tel Aviv 2-2 (3-2) Rheindorf Altach

Et la première salve est tombéEn début de soirée, dix matchs retours des barrages de Ligue Europa avait lieu. D'abord, c'est le Viktoria Plzen qui s'est qualifié tranquillement en allant cherché le 0-0 à Larnaca, l'essentiel étant déjà fait au retour. Ensuite, les matchs se sont enchaînés.Pendant que le Red Bull Salzburg détruit Viitorul (4-0) et que Kiev s'amuse contre Maritime (3-1), Österunds retourne le PAOK Salonique en l'emportant 2-0 parès avoir perdu 3-1 à l'aller. Le BATE Borisov et le Maccabi Tel-Aviv , éliminés jusqu'à la 75minute, et le Shériff Tiraspol, qui s'en remet à la règle du but à l'extérieur, passent également dans la douleur.Et un peu plus tard, Ludogorets valide sa qualification avec un bon vieux 0-0, alors que le Fernahçe de Van Persie, Valbuena et Dirar se fait sortir par les modestes macédoniens de Vardar Le Zenit et Utrecht bataillent toujours en prolongations.