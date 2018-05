Salzbourg-Marseille : l'avant-match lifestyle

Vous ne savez pas qui supporter ce jeudi soir entre le Red Bull Salzbourg et l'Olympique de Marseille ? Vos références culturelles et vos papilles vont vous aider à trancher.

100

Round 1 : Mozart vs JUL

Round 2 : Red Bull vs pastis

Round 3 : Ski alpin vs pétanque

Round 4 : Felix Baumgartner vs Jean-Pierre Foucault

Par Mathieu Rollinger

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

À chacun son enfant prodige. Certes, le natif de Salzbourg a épaté des galeries remplies de têtes couronnées dès l’âge de six ans, avant de partir à 35 ans auréolé du statut de légende. Julien Mari a préféré en garder sous la pédale, coupant court à son BEP vente pour se consacrer à la construction de piscines et à son projet musical. Mais si le premier a eu besoin de ses dix doigts pour étaler son génie, l’OVNI marseillais a juste à en dresser six pour exercer son pouvoir.Alors oui, c’est bien beau de placer un extrait de concerto en synchro pub d’Air France , mais aux dernières nouvelles, personne n’a jamais fait référence au monsieur perruqué pour célébrer un but. Vrai fan de l’OM, le rappeur a de son côté été mis à l’honneur par Cabella, Alessandrini ou Mahrez, utilisé par les Parisiens Aurier et Rabiot pour chambrer leurs adversaires , cité par Michy Batshuayi sur les réseaux sociaux et même repris par Benjamin Mendy lors de son bizutage en équipe de France . L’Autrichien, lui, n’a pas pu faire mieux qu’être déchiffré par Umut Bozok lors de ses leçons de piano. Et rien que sur la forme du moment, JUL l’empote haut la main. Wesh alors.Elle est là, la vraie opposition de styles : la performance face à la convivialité, le taureau face à la cigale, leface à l'apéro suave, le diluant face au dilué, la mixture aléatoire face au cocktail simple comme bonjour. Une brève étude de marché autour des bars donnerait un petit avantage à la boisson énergisante, puisque que l’anisette ne se vendrait plus. Si bien que la marque Ricard s’est décidée à modifier une recette inchangée depuis 1932. Fini la badiane (le lien avec Jean- Michel n’étant pas avéré), place au fenouil aromatique frais cultivé dans les Alpes-de-Haute-Provence.Mais si cette volte-face peut incommoder les plus radicaux, elle est au moins preuve de transparence. Difficile d’en dire autant pour les canettes gris et bleu qui maintiennent une opacité sur la composition du contenu. De la caféine, de la taurine, beaucoup de sucre, mais sinon ? L’invention de Dietrich Mateschitz a déjà apporté son lot de surprises à ceux qui ne connaissent pas le principe de modération. Récemment, un mécanicien de 56 ans a été victime d’une hémorragie cérébrale après s’être descendu 25 canettes de boissons énergisantes en six heures. Alors que Gérard Depardieu se porte lui comme un charme.Encerclé par 28 stations, Salzbourg ne déroge pas à la tradition alpine du pays. De son côté, Marseille , capitale du bouchon, parie sur l’exception sportive qu’est la pétanque, quitte à paraître caricatural. Mais si le ski alpin pourrait envier le côté populaire et ludique des jeux de boules, celui-ci peut mettre en avant l’industrie qui a été construite autour de sa pratique et surtout son caractère noble en tant que discipline olympique. Ce n’est pas Henri Lacroix et Bruno Le Boursicaud, champions du monde de pétanque, qui pourront contester la suprématie médiatique d'Hermann Maier et Marcel Hirscher.Et si le Mondial de la Marseillaise a de solides arguments, son gravier est forcément moins impressionnant que la descente de Schladming. L’avenir de la pétanque en tant que sport olympique est suspendu à la décision du CIO, en vue de Paris 2024. D’ici là, il faudra se contenter des retransmissions sur L’Équipe TV, commentées par l’inénarrable Daniel Lauclair. Droit Obut.Non, Jean-Pierre Foucault n’a jamais été à 39 376 mètres d’altitude ni franchi le mur du son ou sauté en parachute depuis la main du Corcovado. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne peut pas remporter ce match des ambassadeurs. Car le Marseillais n’a pas eu à négocier son contrat avec un sponsor pour clamer haut et fort son amour pour l’OM. L’animateur star de TF1 a présidé l’association de l’ Olympique de Marseille pendant vingt ans, ne passant la main qu’en décembre dernier tout en affirmant «» . Alors que le parachutiste extrême Felix Baumgartner, lui, n’est qu’une égérie de Red Bull.Surtout qu'en dehors de ses exploits sportifs, le natif de Salzbourg s’est aussi illustré par ses propos polémiques, militant ici pour une «» , estimant qu’on «» , ou là contre l’immigration, n’étant pas prêt à «» ni à les «» . On est loin de la figure paternaliste et fédératrice de Jean-Pierre, parrain de la SPA en 2008 et 2009, et qui n’a jamais hésité à passer son micro à des Miss souhaitant la paix dans le monde – et on fermera les yeux sur sa prise de position anti-avortement en soutenant le mouvementen 2006. Jean-Pierre, ce sera notre dernier mot.