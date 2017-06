Salzbourg change de logo pour jouer la C1

Minus ein Bulle: Wegen RB Leipzig brauchte Red Bull/der FC Salzburg ein neues Logo für UEFA-Wettbewerbe. #RBLeipzighttps://t.co/W5EKNtHNQm pic.twitter.com/jfHW8TVcoL — Sport im Osten (@SportimOsten) 30 juin 2017

Nouveau look pour une nouvelle vie.Alors que la participation du RB Leipzig ou du FC Salzbourg, tous les deux sous la tutelle de Red Bull, à la prochaine Ligue des champions aurait pu être compromise, l'UEFA avait annoncé il y a quelques jours que les deux clubs pourraient disputer la prestigieuse compétition.L'UEFA a cependant rajouté une condition : que la marque n'apparaisse pas sur le logo, ce qui était le cas pour le club autrichien. Ce dernier a donc modifié son blason. On n'y voit plus qu'un seul taureau rouge et le « Red Bull » a été remplacé par un simple « FC » .Les Autrichiens risquent de battre de l'aile l'an prochain.