Salihamidžić directeur sportif du Bayern

Nouvelle recrue pour le Bayern Munich.Joueur du club entre 1998 et 2007, Hasan Salihamidžić signe son retour. Celui qui a aussi évolué sous les couleurs d'Hambourg, de Wolfsbourg et de la Juventus Turin devient le nouveau directeur sportif de l'entité bavaroise, à l'âge de quarante ans. Avec Munich, le Bosnien avait remporté une Ligue des Champions, six championnats et deux Coupes d'Allemagne.Petit coup d’œil sur ce qu'il savait faire ?