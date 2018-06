Sané, ça veut dire monsieur

Récemment transféré à Schalke et sélectionné avec le Sénégal pour la Coupe du monde, l'ancien défenseur d'Hanovre s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière.

Suis-je le gardien de mon frère ?

Hanovre de paix

Salif sort de sa Tanière

Par Chris Diamantaire

» À quoi tient une carrière ? Sans doute à quelques choix, beaucoup d'abnégation et un peu de talent. La lumière vient ensuite parfois se poser sur des années de travail de l'ombre, pour les plus chanceux et les plus méritants. C'est ce qui est en train d'arriver à Salif Sané qui a vu Schalke, qualifié pour la prochaine Ligue des champions, ne pas hésiter à payer la clause de huit millions d'euros pour l'arracher à Hanovre, club dans lequel il vient de réaliser sa meilleure saison sur le plan individuel, de l'aveu de tous. Mais Salif Sané se passerait bien des effets collatéraux de ce rayon de soleil footballistique : «» Conscient de son relatif anonymat de ce côté-ci du Rhin, il ne s'en émeut pas particulièrement. Il est vrai que son histoire en Ligue 1 a duré à peine plus de deux saisons, le temps pour lui de prendre un autre chemin que son grand frère Lamine, alors bien installé dans la défense des Girondins. La destination s'appelle Nancy et le guide Jean Fernandez Une rencontre décisive : «» Des qualités suffisantes pour attirer quelques prétendants en Belgique , en Angleterre et surtout en Allemagne à la descente de l' ASNL en Ligue 2, en 2013. Ce sera finalement Hanovre.Cent matchs de Bundesliga plus tard, l'international sénégalais est sorti par la grande porte du HDI-Arena, le 5 mai dernier. Un but, un chant à sa gloire, une victoire et un hommage parfait : «» L'histoire aurait pu vriller à plusieurs reprises. D'abord en 2014 où, s'étant rendu en sélection sans l'accord de son club, il est écarté de l'équipe première pendant plusieurs mois et doit se contenter de la quatrième division allemande. De quoi plonger. Mais Alain Giresse , qui l'a lancé en sélection, a continué de lui témoigner sa confiance, lui offrant un bol d'air nécessaire.Ensuite, connaissant la relégation avec Hanovre en 2016, il souffre d'un coup de froid avec l'équipe nationale, ce qui le privé de la CAN 2017. L'oxygène, Salif Sané l'a également puisé auprès de ses proches : «» La tentation de l'abandon l'a en fait guetté depuis les débuts. Déjà sur les terrains de Lormont, le milieu défensif de formation doutait : «Aujourd'hui en balance avec Kara Mbodj pour former la charnière centrale sénégalaise aux côtés de Kalidou Koulibaly , ce fan d'Álvaro Recoba a troqué le doute pour la confiance. Il en faut, à l'heure de combattre pour La Tanière les chasseurs de buts que sont Lewandoswki ou Falcao : «"Lui et lui, ils me font peur."» En l'espace de trois mois, Salif Sané va découvrir les deux compétitions dont rêvent «» . Celui-ci a connu quelques douleurs de croissance, mais il a bien grandi.