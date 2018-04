Salah va retrouver sa Roma

Les boules ont livré leur verdict : Mohamed Salah retrouvera la Roma en demi-finale de Ligue des Champions. Dans la forme de sa vie, l'attaquant de Liverpool est très heureux de retrouver son ancien club. Sur le terrain en revanche, pas sûr que l’inverse soit réciproque.

En Salah d’attente

À une marche du trône

100% — Mohamed Salah (@22mosalah) 13 avril 2018

Par Andrea Chazy

À croire que les retrouvailles avaient d’ores et déjà été orchestrées avant même que le destin, sous la houlette d’Andrei Shevchenko, ne décide de réunir les deux tourtereaux. Hier déjà, la billetterie du site de l' AS Roma affichait la rencontre entre les deux équipes. La raison ? Officiellement un problème technique. De quoi donner aux sites complotistes leur dose journalière pour survivre en attendant le tour suivant, une affiche exaltante pour les passionnés de foot, et un retour au bercail pour Mohamed Salah . Presque poussé dehors l'été dernier par une Louve en quête de liquidités pour pouvoir élever ses futurs petits dans de bonnes conditions, l’international égyptien n’en a pas tenu rigueur. Il sait ce qu’il doit à Rome, point de départ de sa renaissance et de son ascension.Si les relations entre l’Égyptien et Luciano Spalletti n’étaient pas les meilleures du monde, le départ du « Messi égyptien » comme on le surnomme au pays, est pourtant, du côté des dirigeants, avancé comme une raison économique. Ce transfert n’était pas prévu de la part des dirigeants romains mais était très bien expliqué par Monchi en janvier dernier à: «» . Pour Liverpool , mettre 50 millions sur Salah n’est qu'une véritable bouchée de pain pour celui qui était le dynamiteur de l'attaque romaine l’an passé et qui a inscrit et délivré la bagatelle de 34 buts et 24 passes décisives en deux saisons chez lestoutes compétitions confondues. À Rome, Mohamed Salah a pu faire décoller sa carrière, jouer avec Totti - son « idole » de ses propres mots - et donc pouvoir s’offrir une deuxième chance en Premier League, quelques années après avoir souffert à Chelsea À l’Olimpico, c’est en patron et leader d’attaque desque Salah va revenir fouler une pelouse qu’il connaît comme sa poche. Depuis le début de la saison, Salah a planté 39 pions et délivré 13 passes décisives en plus d'être le premier joueur de Premier League à avoir été élu trois fois meilleur joueur du mois, pour le plus grand bonheur des fans d’Anfield. Nul doute que pour son retour le 2 mai prochain en Italie , Salah va recevoir un bel accueil, sans pour autant que le tapis rouge lui soit déployé sous les pieds. Tout simplement parce qu’après son exploit, la Roma a clairement décidé de laisser son lot d’émotions de côté. Salah ou pas Salah, la Louve a faim et seule la finale à Kiev aura le pouvoir de la rassasier.