Salah régale Liverpool

Liverpool (4-3-3) : Karius – Gómez, Matip, Van Dijk, Robertson – Can, Henderson, Wijnaldum – Mané, Salah, Firmino. Entraîneur : Klopp.



Watford (5-4-1) : Karnézis – Femenía, Mariappa, Prödl, Britos, Holebas – Pereyra, Doucouré, Capoue, Richarlison – Deeney. Entraîneur : Gracia.

Le classement des buteurs de Premier League a peut-être trouvé sonce samedi. Visiblement excité par la blessure de son concurrent Harry Kane , Salah s'est en effet offert un quadruplé lors du duel opposant un petit Liverpool Watford . Forcément, sa victime n'a pas fait un pli et repart d'Anfield avec unedans les pattes.Lede Égyptien a débuté très rapidement. Dès la quatrième minute, son crochet parfaitement exécuté lui a permis d'ouvrir le score. Après avoir vu Karnézis repousser une de ses tentatives, l'attaquant a ensuite profité d'une longue transversale de Robertson pour doubler la marque. La suite ? Un centre pour Firmino – buteur d'une madjer chanceuse – en guise de passe décisive, une série de dribbles dans la défense desconclue par un troisième pion, et une dernière réalisation en fin de partie.Une performance majuscule qui permet auxde prendre de l'avance sur la cinquième place (squattée par Chelsea , sept points derrière avec un match en moins). Et de mettre Kane à quatre unités.