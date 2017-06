Salah officiellement à Liverpool

KC

Voilà un gros coup pour Liverpool Comme c'était pressenti depuis quelques jours, Mohamed Salah quitte officiellement l' AS Roma pour garnir les rangs de Liverpool , en Premier League. Le club anglais l'a annoncé sur son compte Twitter ce jeudi soir, avec une vidéo pour le moins originale. Selon la presse anglaise, l'indemnité de transfert s'élèverait à environ 40 millions d'euros. Les détails du contrat comme la durée et le salaire n'ont pas encore été dévoilés. En tout cas, l'Égyptien retrouve le championnat anglais après son départ de Chelsea il y a un an et demi.Le retour par la grande porte.