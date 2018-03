Salah fait un don de 560 000 euros à un hôpital

2

AC

Mo Salah a un cœur gros comme ça.En plus d'être en pleine bourre avec Liverpool avec 32 buts et 11 passes décisives en 38 matches toutes compétitions confondues, Mohamed Salah se montre aussi généreux en-dehors des terrains.Le tabloïd britanniquerapporte que Salah a fait un don d'une somme avoisinant les 560 000 euros à un hôpital pour enfants du Caire en Egypte. Une donation qui va servir à acheter du matériel médical permettant de soigner des enfants atteints de cancer.Un nouveau don devrait arriver dans le but de venir en aide aux défenseurs de Premier League qui ont perdu un rein à cause de l'international égyptien.