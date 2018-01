Salah, évidemment...

L’attaquant égyptien Mohamed Salah a reçu le Ballon d’or africain jeudi soir à Accra (Ghana), succédant à l’Algérien Riyad Mahrez. Le joueur de Liverpool, auteur d’une année quasi parfaite, devance le Sénégalais Sadio Mané, son coéquipier chez les Reds, et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang.

« Salah, c’est 50 % du potentiel de l’Égypte »

Par Alexis Billebault

L’Égypte attendait depuis 1983 et le sacre de Mahmoud Al Khatib que l’un des siens s’installe sur le toit de l’Afrique. Jeudi, Mohamed Salah a reçu des mains d’Ahmad Ahmad, le président de la Confédération africaine de football (CAF) le Ballon d’or, et cela n’étonne pas grand-monde. Avant même le verdict final, plusieurs médias, ou très bien informés ou plus simplement réalistes, avaient laissé entendre que le trophée lui reviendrait, même s’il n’a rien gagné, ni en club ni avec sa sélection. Mais il a marqué beaucoup de buts avec son club, qui l’a acheté 42 millions d’euros (et 8 millions d’euros de bonus) l’été dernier à l’ AS Roma : dix-sept en Premier League, et six en Ligue des champions, un total qui fait de lui un des attaquants les plus prolifiques d’Europe.Et avec sa sélection, Salah n’a pas déçu. L’Égypte a atteint la finale de la Coupe d'Afrique des nations face au Cameroun , en partie grâce à son meilleur joueur, décisif face au Ghana lors du premier tour (1-0) et de nouveau buteur contre le Burkina Faso en demi-finale (1-1, 4-3 aux t.a.b). Et si les Pharaons ont mis un terme à vingt-huit ans d’absence en phase finale de la Coupe du monde, l’ex-Bâlois y est forcément pour quelque chose, puisqu'il a inscrit cinq des huit buts de son équipe lors du tour final. «» , se souvient Pierre Lechantre , démis de ses fonctions quelques jours après cette défaite (1-2) concédée à Brazzaville, le 9 octobre 2016.Le technicien français se souvient des difficultés récurrentes de ses défenseurs face au gaucher égyptien. «» , poursuit Lechantre. Le 8 octobre 2017, l’attaquant de Liverpool , plein de sang-froid, a transformé lors du temps additionnel le penalty qui a envoyé les Pharaons en Russie , lors du match retour face au Congo (2-1), et dans un groupe où figuraient également le Ghana et l’ Ouganda . «» , ajoute l’ancien coach des Diables rouges du Congo Avec Liverpool , Salah va tenter d’étendre l’aventure en Ligue des champions, un objectif qui passera par l’élimination du FC Porto , prochain obstacle des(14 février et 6 mars). Et de rejouer la C1 la saison prochaine, à condition de terminer parmi les quatre premiers d’un championnat promis à Manchester City . Ce vendredi soir, Liverpool affrontera son proche voisin d’ Everton en FA Cup. Mohamed Salah et Sadio Mané, qui avaient reçu l’autorisation de ce bon vieux Jürgen Klopp de faire le déplacement à Accra dans un jet privé mis à leur disposition par le club, sont rentrés en Angleterre juste à temps pour figurer sur la feuille de match. Et Anfield Road devrait réserver à ses deux Africains préférés un accueil dont il a le secret...