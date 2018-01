Salah élu joueur africain de l'année

74

AC

L'Égyptien a tout raflé.Déjà élu meilleur joueur africain par la BBC et meilleur joueur arabe de l'année par l'Union arabe de la presse sportive, Mohamed Salah a tout simplement été élu meilleur joueur de football africain de l'année lors d'une cérémonie organisée par la CAF à Accra, au Ghana Avec 625 points, l'ailier de 25 ans a devancé son coéquipier chez les, Sadio Mané (507 points), et Pierre-Emerick Aubameyang (311 points). Il succède à l'international algérien Riyad Mahrez . Une belle manière pour le joueur africain le plus cher de l'histoire de justifier le prix de son transfert, lui qui a été recruté cet été par Liverpool pour près de 42 millions d'euros.Avec déjà 23 buts et 8 passes décisives au compteur en 29 matchs officiels avec l'équipe de Jürgen Klopp , on peut aisément parler d'une adaptation réussie.Big Mo.