Salah bon marché, M'Bappé surpayé

Allez, un p’tit coup de chiffre, Bertrand Renard.Énorme scoop : le PSG aurait surpayé Kylian Mbappé. Cette information est issue de l’Observatoire du football, le CIES, qui estime le surcoût à 87 millions d'euros. Le CIES a construit son étude sur de nombreuses données, comme l’âge, le profil, les performances en club et en sélection ou encore la durée de contrat.Le deuxième joueur le plus surpayé est sans surprise Ousmane Dembélé (son transfert s'élève à 145 millions d'euros), qui, lui, aurait été acheté 50 millions d’euros trop cher par le FC Barcelone au Borussia Dortmund. L’inflation des transferts semble donc assez bien corroborée par cette enquête, qui enfonce tout de même des portes ouvertes.En revanche, le réel intérêt de cette étude réside dans la présence de trois joueurs sous payés dans le top 20 des transferts les plus chers de cet été. Mohamed Salah , par exemple, vaudrait selon le CIES quelque 70 millions d’euros, lui qui est arrivé à Liverpool en provenance de l' AS Roma . L'Égyptien a pourtant été acheté « seulement » 50 millions d’euros, ce qui démontre que faire de bonnes affaires n'est pas contradictoire avec la folie des grandeurs actuelle.Comme disait Aragorn, «» .