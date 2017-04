Saison terminée pour Neuer ?

0

Six buts encaissés en deux matchs et une blessure, une claque inhabituelle pour Neuer.Mardi se déroulait le quart de finale retour de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Bayern Munich (4-2) . Double confrontation dont le Real est sorti vainqueur, et, forcément, le Bayern grand perdant. En plus d'une élimination, les Bavarois risquent de perdre l'un de leur principal atout défensif pour la fin de la saison.Manuel Neuer s'est en effet fracturé le pied gauche : «» a affirmé le club dans un communiqué.Autre mauvaise nouvelle de la soirée : Neuer n'est donc pas fait d'acier, mais bien d'os.