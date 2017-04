Saison terminée pour Manuel Neuer

0

On l'avait quitté mardi soir après qu'il se soit pris quatre buts par le Real Madrid , et on ne le reverra plus cette saison. Manuel Neuer va trainer son corps de cyborg jusqu'à l'infirmerie du Bayern , où il sera soigné pour une blessure qui l'empêchera de jouer la fin de saison. Après deux soirées passées à arrêter des frappes qui partaient à 200km/h, ses bras vont étonnamment bien, et c'est un peu plus bas que l'Allemand s'est fait bobo. En effet, on vient d'apprendre que le portier du Bayern était sorti du quarte de finale retour contre le Real avec une fracture du pied gauche. Bonne nouvelle malgré tout, il ne devrait pas être opéré.C'est donc Sven Ulreich qui le remplacera pour la fin de saison sans grand suspens du Bayern , qui roule tranquillement vers un nouveau titre en BuLi.