Saison terminée pour Bonaventura

140

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Coup dur pour lesAlors qu'il avait inscrit le seul but de son équipe dimanche dernier contre l' Udinese Giacomo Bonaventura a dû sortir sur blessure vingt minutes plus tard. Le Milan s'est finalement incliné 2-1 et stagne aujourd'hui à la septième place, à trois points du dernier ticket européen, pour l'instant détenu par la Lazio Mais la bataille pour l'Europe s'annonce compliquée, car l'effectif de Vincenzo Montella est désormais privé d'un de ses éléments les plus réguliers. Opéré ce mercredi pour une blessure aux adducteurs, Bonaventura est annoncé indisponible pour quatre mois au minimum.Auteur de dix-neuf matchs avec les Milanais depuis le début de la saison, le milieu de terrain a inscrit trois buts et délivré cinq passes décisives. En décembre 2016, un problème à la cuisse lui avait déjà fait manquer deux rencontres.La bonne aventure est en train de tourner au vinaigre.