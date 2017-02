Saisie de drogue chez la grand-mère d'Agüero

0

CP

Ne jamais se fier aux apparences.Dans la nuit de mardi, la police de Buenos Aires a lancé une vaste opération dans le quartier de «» , où à longtemps vécu Sergio Agüero . Parmi les maisons perquisitionnées, celle d'une vieille dame de plus de soixante-dix ans : la grand mère du Kun Agüero.Selon plusieurs médias argentins et espagnols, au terme de l'intervention, plus de deux cents grammes de marijuana fractionnée et prête à la commercialisation aurait été saisie. Du fait de son âge, la propriétaire des lieux n'aurait pas été arrêtée, mais une autre personne de la famille du joueur aurait été mise en examen.De quoi donner des idées aux créateurs de Breaking Bad.