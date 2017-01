Sainte-Geneviève-des-fois

Trois clubs essonniens qualifiés pour les 32e de finale de la Coupe de France, c’est inédit. Qui plus est, trois villes voisines ! Il y a Viry-Châtillon (CFA), en déplacement au Poiré-sur-Vie (DH), Fleury-Merogis (CFA), face au Stade Brestois (L2), et enfin Sainte-Geneviève-des-Bois (CFA 2), prête à se farcir Caen (L1). Présentation des Génovéfains.

Par Florian Lefèvre, à Sainte-Geneviève-des-Bois

Affronter un club de Ligue 1, pour tout club amateur, c’est généralement le match de l’année. Ce samedi, Sainte-Geneviève-des-Bois, ville moyenne (35 000 habitants) de la grande couronne parisienne, reçoit le Stade Malherbe de Caen à guichets fermés. Des bénévoles réquisitionnés, près de 2 000 supporters attendus et un maire vraiment passionné - «» , lâche Olivier Léonhardt. Pour l’équipe d’Emmanuel Dorado, ça serait plutôt un match comme un autre. «» , promettait l’entraîneur à deux jours de se frotter aux Normands. Si Caen est actuellement dix-huitième de L1, Sainte-Geneviève Sports est deuxième de son groupe en CFA 2. «» , rappelle le coach adjoint Frédéric Fleury. À partir de 2017-18, le National et la CFA seront renommés National 1 et 2, quand la CFA 2 deviendra le National 3, un championnat régional avec douze groupes de quatorze équipes. «» , reprend l’adjoint.L’aventure démarre à Neuilly, le 11 septembre dernier. À un quart d’heure de la fin, Neuilly Olympique ouvre le score face à Sainte-Geneviève. «, rembobine le gardien Ivan Velandia Hoyos.» Sainte-Geneviève est alors sur le point de gicler de la Coupe de France, dès son entrée en lice, au troisième tour, face à une équipe d'Excellence (Division 10). Sauf que non. Les Essonniens retournent la situation en fin de match : 2-1. Et ce n’est que le début. Ensuite, il y a la victoire contre Bagneux au bout de la prolongation (1-0), une autre prolongation remportée contre Grigny (2-0), un succès à l’arrachée à Vitry «» (1-0), et puis ce match tendu contre Roye-Noyon (1-0), avec la trouille de tout gâcher à une marche des 32de finale. Mais surtout, il y a eu ce septième tour : un déplacement à Saint-Pierre de la Réunion.» , pose le président Jean-Claude Murmann, à la tête du club depuis près de vingt-cinq ans. La FFF paye le voyage et l’hôtel en bord de mer pour les joueurs et le staff - «» , précise le président. Une semaine de voyage pour avoir le temps de s’acclimater… et aussi de profiter entre potes. «» , explique Emmanuel Dorado. Pour beaucoup, c’est la première fois qu’ils prennent l’avion. «» , remet Ivan. Une vadrouille à double-tranchant : «» , poursuit Ivan.D’autant que les trois quarts des membres de l’équipe participaient déjà au trip en Martinique, en 2014. «» , note Frédéric Fleury. Vient donc le match face à la Jeunesse sportive saint-pierroise, l’équipe phare de la Réunion. 31 degrés au thermomètre, 6 000 spectateurs en tribune. «on va se prendre une grosse fessée» , rembobine le président Jean-Claude Murmann. Sainte-Geneviève se fait bousculer en première période, mais tient le coup. Personne ne marque… Place aux tirs au but. Premier tir : Ivan sort la parade. Les Rouges, qui jouaient en vert ce jour-là, l’emportent quatre tirs au but à trois. Au club, tout le monde en parle comme d’un «» , un «» . Jean-Claude, le président : «les gars, on sort, on fait ce que vous voulez !» .Face à Caen, Ivan ne sera pas dans les buts. Le coach a décidé de faire jouer le gardien remplaçant depuis le début en Coupe, et il s’y tient. «» , confie l'habituel titulaire. Une semaine avant l’événement, toutes les places étaient déjà parties. «» , s’impatientent des jeunes licenciés du club. En 2009, Sainte-Geneviève avait déjà accueilli le LOSC de Rudi Garcia, en 32de finale, au Parc des Sports de Sainte-Geneviève. Une expulsion rapide et défaite 0-3. «, raconte le maire Olivier Léonhardt.» À l'époque, Emmanuel Dorado était déjà sur le banc. «» , appuie l’entraîneur, qui a connu une honnête carrière de défenseur notamment en Espagne, après avoir gagné la Coupe Gambardella avec le PSG en 1991.Au-delà de la défaite, le président du club garde un souvenir partagé du match face au LOSC en 2009 : «» . 3 000 euros, des clopinettes pour le LOSC, pas pour le club du 91. «, reprend Jean-Claude Murmann.Je crois que vous devez avoir quelques problèmes d’argent, ça pourra peut-être payer le déménagement de Bastos » Patrick Dupre est bénévole, il vient tous les jours au club. Mais ne comptez pas sur lui pour raconter le match face au LOSC. «» , se marre le bénévole. Cette saison à Saint-Geneviève, l'art de valider son billet et crier "" n'appartient pas qu'à Patrick.