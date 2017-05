Sainté en a dans l'Corgnet

Dans un match intense, mais assez brouillon des deux côtés, Stéphanois et Nantais n’auront pas su se départager. Plutôt logique, dans le fond.

0

AS Saint-Étienne 1-1 FC Nantes

Nakoulma, Nakoulma, il marque tous les week-ends

Corgnet en sauveur

La dernière fois qu’il avait marqué avec l’AS Saint-Étienne, c’était le 20 décembre 2015, face à Angers . À Geoffroy-Guichard. Ce dimanche après-midi, c’est de nouveau dans ce stade qu’il a retrouvé le chemin des filets face au FC Nantes . Une belle revanche pour Benjamin Corgnet . Souvent écarté du groupe cette saison, le milieu de terrain est donc celui qui aura fait la différence en marquant le but égalisateur un quart d’heure après son entrée en jeu. Une belle histoire pour lui. Et un bon point pour Saint-Étienne.Peut-être est-ce le soleil, écrasant sur l’ensemble du territoire ce dimanche ? Peut-être est-ce l’horaire, la fin d’après-midi et la fatigue qui l’accompagne ? Peut-être est-ce tout simplement l’habitude ? En tout cas, comme souvent cette saison, l’ ASSE peine à entrer dans sa rencontre face à Nantes . Timides, brouillons, les Verts ne proposent rien de bien alléchant. Et forcément, le FC Nantes ne tarde pas à en profiter. Leo Dubois envoie le premier signal d’un enroulé qui vient titiller la lucarne de Ruffier. Toujours pas de réaction stéphanoise. Alors les visiteurs passent à la vitesse supérieure, et Nakoulma, bien servi par Kačaniklić, inscrit son cinquième but en six matchs d’une belle frappe croisée. De quoi, enfin, déclencher le réveil stéphanois. Berić, tout d’abord, trouve le poteau de Dupé d’une tête décroisée avant que Saivet n’oblige le portier nantais à dégainer une horizontale sur un coup franc bien botté.Sur le rythme de leur fin de première période, les Verts entament ce second acte avec la ferme intention de revenir au score. Le plus vite possible. Henri Saivet , encore lui, pousse une nouvelle fois Dupé à la parade sur une puissante frappe du droit. Malmenés, les Nantais parviennent toutefois à tenir le choc. Avec un peu de réussite à l’image de cette occasion de Romain Hamouma qui, après avoir éliminé le portier canari, ne parvient pas à suffisamment redresser sa frappe qui vient s’écraser sur le montant nantais. Une nouvelle fois. À force de pousser, les Stéphanois finissent toutefois par être récompensés. Entré en jeu quinze minutes auparavant, Benjamin Corgnet s’élève plus haut que tout le monde pour reprendre victorieusement, de la tête, un centre de M’Bengue (70). Une égalisation logique, finalement. La fin de match est une attaque-défense totalement décousue, avec des acteurs trop imprécis et fatigués pour faire la différence, même si Nakoulma aurait pu obtenir un penalty dans les ultimes secondes. Match nul, tout le monde est content. Enfin, personne n'est dégoûté, plutôt.