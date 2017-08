Sainté confirme, Bordeaux tranquille

Pas de grosses déconvenues, mais que des victoires sans conteste ce samedi soir en Ligue 1. Logiquement, Bordeaux et Saint-Étienne repartent avec les trois points, tout comme Angers et Toulouse.

Le Diabatico sans Cheick Diabaté, ça a vachement moins de saveur. Pendant toute une mi-temps, Bordelais et Messins affichent un niveau de jeu médiocre et commettent beaucoup de fautes qui cassent le rythme. Bordeaux tient la gonfle, mais semble incapable d'en faire quoi que ce soit. Heureusement, juste avant la pause, Valentin Vada joue les sauveurs en ouvrant le score de loin d'une très belle frappe, la première cadrée pour les Bordelais, qui semblent enfin libérés et peuvent gentiment accélérer au retour des vestiaires. Il faut un peut plus d'un quart d'heure pour mettre la tête des Messins sous l'eau. Grâce à un gros travail de Malcom , Younousse Sankharé n'a plus qu'à la pousser au fond des filets, pour son cinquième but lors des cinq derniers matchs. Le FC Metz est KO, Bordeaux ne sera plus inquiété. Enzo Crivelli peut se targuer de faire partie de ses joueurs qui font se déplacer les gens au stade. Pas toujours pour les bonnes raisons, certes, mais quand même. En première mi-temps, le joueur le plus cher de l'histoire du SCO Angers sort des gestes indescriptibles. Reprises de volée complètement foirées, le nez dans la pelouse après un duel mal maîtrisé avec le gardien adverse, l'attaquant angevin fait n'importe quoi. Et pourtant, c'est bien lui qui finit par ouvrir le score sur une belle ouverture de l'extérieur du pied de Thomas Mangani Amiens tente bien de réagir, mais Charrier joue de malchance et tape le poteau. En seconde période, Angers enfonce le clou grâce au deux mêmes hommes que sur le premier but. Crivelli presse le portier adverse et le contraint à dégager en catastrophe. À la retombée, Thomas Mangani qui s'empresse donc de le lober des quarante mètres de son mauvais pied. Au bout d'une heure de jeu, le match est terminé. Angers se contente de gérer et jouer les contres, Amiens est incapable de réagir et semble résigné. Une incapacité à se révolter et à se battre qui pourrait s'avérer rédhibitoire dans la course au maintien.Les saisons passent et rien ne change à Saint-Étienne, même si Christophe Galtier n'est plus là. Un bloc équipe solide, des difficultés à trouver la faille et Romain Hamouma en sauveur. Après avoir délivré un bel hommage à Stéphane Paille, le public caennais a la chance de voir un match plaisant avec pas mal d'occasions de part et d'autre. Oussama Tannane trouve la barre transversale de la tête, puis bute sur un réflexe énorme de Rémy Vercoutre . De l'autre côté, c'est Ivan Santini qui catapulte sa tête sur le poteau de Stéphane Ruffier . En seconde période, les Stéphanois prennent peu à peu le contrôle du match mais peinent à faire péter le verrou caennais. Jusqu'à ce que, inévitablement, Romain Hamouma surgisse pour glisser un petit extérieur du pied entre les jambes de Vercoutre. Au terme d'un match maîtrisé, l' ASSE finit par l'emporter pour la deuxième fois par le plus petit des scores. Tandis que Caen perd pour la deuxième fois sur ce même score.Qui sème le vent récolte la tempête. Qui joue les gros durs s'exposent aux pénaltys. Face à Toulouse, Montpellier décide de se faire respecter en rentrant dans le lard des Toulousains. Clément Michelin , salement ouvert à l'arcade, est obligé de laisser sa place à Somalia . Les cartons fusent, les mauvais gestes se multiplient, et le TFC commence aussi à durcir le ton. Mais c'est bel et bien les Montpelliérains qui sont sanctionnés de leur agressivité juste avant la pause. Toulouse bénéficie d'un pénalty pour le coup un peu sévère, que Jimmy Durmaz se charge de transformer tranquillement. En seconde mi-temps, Pascal Dupraz et Michel Der Zakarian comprennent bien qu'il faut calmer leurs hommes s'ils veulent rester à onze sur la pelouse. Les plus énervés, Giovanni Sio en tête, sont sortis par prévention. Du coup, le match perd finalement tout intérêt puisque rien ne se passe vraiment niveau football. Toulouse prend ses premiers points, et c'est très bien comme ça.