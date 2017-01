Sainté à la main verte

Menés 0-1 à la pause par des Angevins joueurs, les Stéphanois ont su renverser la tendance pour empocher les trois points et revenir à hauteur des places européennes au classement. Une victoire toutefois entachée d’un but de la main.



ASSE 2-1 Angers

Des Verts inoffensifs

Perrin marque de la main

Le coup tactique aurait pu être parfait. Privé de Diedhiou, Pepe , Toko-Ekambi (partis à la CAN) et Ketkeophomphone (blessé), l’entraîneur angevin Stéphane Moulin se retrouve sans vrai attaquant de métier dans son effectif. Système D oblige, c’est son défenseur central Mateo Pavlović qui occupe le poste de numéro 9 ce dimanche après-midi sur la pelouse de Geoffroy-Guichard. Un choix surprenant lorsqu’on s’intéresse de près au physique imposant du bonhomme, 1m94 pour 82 kg. Sauf que le défenseur croate, utilisé comme attaquant de pointe lors de sa formation au NK Zagreb, fait rapidement taire les sceptiques. Peu après le quart de jeu, sur un centre millimétré de Kevin Berigaud, Pavlović prend le meilleur sur Kevin Théophile-Catherine et envoie le cuir dans les filets de Jessy Moulin d’un coup de tête ravageur pour ouvrir la marque. Soixante minutes plus tard, après deux buts chanceux inscrits par les Stéphanois, le géant croate aurait pu s’offrir un improbable doublé pour remettre les deux équipes à égalité et permettre au SCO de prendre ses distances avec la zone rouge. Mais son coup de tête est cette fois-ci passé à quelques centimètres au-dessus de la transversale stéphanoise. Stéphane Moulin et son attaquant d’un jour s’inclinent deux buts à un face à des Stéphanois à réaction et restent à l’avant-dernière place du championnat.Dans un stade Geoffroy-Guichard loin d’avoir fait le plein, les vingt-deux acteurs probablement gênés par le froid sévissant dans le Forez depuis plusieurs jours, tardent à se mettre en évidence. Les Magic Fans tentent néanmoins de réveiller leurs joueurs qui se contentent de faire circuler la balle au milieu de terrain sans apporter le danger devant les buts gardés par Denis Petrić. Préféré à Nolan Roux à la pointe de l’attaque stéphanoise, le jeune Hamidou Keyta , qui fête sa première titularisation, multiplie les courses dans le vide et peine à se faire servir par ses coéquipiers. Un problème qui ne semble pas rencontrer son homologue angevin Mateo Pavlović qui ouvre le score à la 17e minute de jeu. Sonnés, les hommes de Christophe Galtier sont même tout proches d’encaisser un deuxième but dans la foulée mais Moulin est à la parade face à Capelle. Les seules réactions stéphanoises sont impulsées par les débordements des deux latéraux Malcuit et Polomat, sans grand danger pour l’arrière-garde angevine. Un néant offensif qui provoque le courroux de Christophe Galtier, irrité notamment par le manque d’apport offensif de Jordan Veretout . Les Stéphanois regagnent les vestiaires, penauds, sous la bronca du public de Geoffroy-Guichard.Après la pause, Christophe Galtier délaisse son 4-3-3 initial au profit d’un système en 4-2-3-1. Veretout laisse sa place à Nolan Roux et les Stéphanois se montrent beaucoup tranchants offensivement. Bien décalé par Selnæs sur l’aile gauche, Hamouma tente d’alerter Nolan Roux dans la surface mais le centre de l’ailier est détourné par Bamba dans ses propres filets. Saint-Étienne recolle à la marque ; Christophe Galtier peut pousser un ouf de soulagement. Les Angevins, intéressants au milieu de terrain, repartent à l’attaque et Mangani puis Manceau manquent d’inscrire le but du 2-1 à l’heure de jeu. Un manque d’efficacité qui coûte cher puisqu’ après un corner mal dégagé par Santamaria, le ballon ricoche sur la main de Loïc Perrin avant de terminer sa course dans les filets angevins. Stéphane Moulin proteste vigoureusement auprès du quatrième arbitre mais le but est accordé. Le dernier coup de tête de Mateo Pavlović ne changera rien à la marque. Sainté l’emporte et revient à un point de Marseille au classement.