Saint-Étienne veut Kombouaré

Après près d'une décennie de bons et loyaux services, Christophe Galtier dit adieu au peuple vert et à Saint-Étienne.Au-delà des larmes, des remerciements et des hommages, il s'agit de lui trouver un remplaçant. Et les dirigeants de l' ASSE ont l'air d'avoir envie d'aller vite en besogne, sans doute pour que le nouveau coach puisse participer le plus possible au mercato à venir. La radio RMC affirme même que Sainté a sélectionné quatre profils dont trois étrangers, Francky Dury (Zulte Waregem), Martin Schmidt Mayence ) et Urs Fischer (Bâle), mais que leur favori est français et se nomme Antoine Kombouaré. L'entraîneur de Guingamp est en effet la priorité des Verts, et toujours selon RMC, les discussions seraient déjà bien avancées.Une affaire vite et bien menée. Si elle se conclut, bien entendu.